Menteşe Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulundu

Köksal, yakacak yardımı yapılacak aileleri ve bireyleri, gelir düzeylerini, mahalle muhtarları ile belediyenin sosyal inceleme komisyonunun belirlediğini hatırlatarak vatandaşın her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Desteklerle dayanışma ruhunu artırmayı hedeflediklerini belirten Köksal, "Kış aylarının zorlu koşullarında hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için belediyemizin imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi bireylere ve ailelere ulaşarak yakacak yardımında bulunuyoruz." dedi.

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