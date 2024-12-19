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        Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 20:46 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:46
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        Muğla'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışı yapılacağı bilgisi üzerine Beyobası Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 20 litre sahte rakı, 1 litre sahte viski, 15 litre etil alkol, 3 sığla yağı sağma aparatı, 20 litre sığla yağı, 3 kilogram sığla ağacı posası, 64 anason aroması, 200 rakı kapağı bilyesi ve 28 boş alkol şişesi ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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