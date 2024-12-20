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        Sipay Bodrum FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:43 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:13
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        Sipay Bodrum FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlı oyuncular aktivasyon çalışmasıyla başlayıp geniş alan pas ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman geniş alan oyunuyla tamamlandı.

        Volkan Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor deplasmanından puanla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "Trabzon'da deplasmanlar her takım için her zaman zordur. Ama bizim hedefimiz yine her maç olduğu gibi bu maçı da kazanmak. Her hafta daha iyi olmaya çalışan bir Bodrumspor var. İnşallah ligin ilk devresinin bitimine kadar da toplayabileceğimiz tüm puanları toplayacağız. Zorlayıcı bir atmosfer olacağını düşünmüyorum. Bence keyif alacakları bir atmosfer olacak." dedi.

        Hiçbir deplasmanda hayatı boyunca zorluk hissetmediğini, sadece keyif aldığını dile getiren Demirel, büyük takımlarla oynadıkları maç sayısına bakıldığında bu tarz maçların yılda 8 maçı geçmediğini aktardı.

        Herkesin keyif alacağı bir ortam olacağını ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

        "Hedefimiz her maç olduğu gibi, bu maçtan da puan almak. Bu tarz takımların puan durumundaki yerleri, son oynadıkları maçlar ya da derbilerdeki performansları bence gerçeği yansıtmaz. Çok iyi bir kadroları var. Bize karşı da kazanmak için oynayacaklar. Galatasaray maçında vermiş oldukları mücadele son dakikalarda yedikleri gol biraz onları demorilize etmiş olabilir. Ama biz ne o maçı düşüneceğiz, ne bundan sonrasını düşüneceğiz. Bizim tek bir amacımız var bu sene Bodrum için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu maç da onlardan bir tanesi. Gidip puan ya da puanlar almaya çalışacağız."

        Bodrum FK'lı futbolcu Fredy ise Trabzonspor'un da kendileri gibi puanlara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Tarihi güçlü bir camiaya karşı oynayacağız. Zor bir atmosferde oynayacağız. Ama son hafta Sivas'a karşı kazanmamız da bizim öz güvenimiz açısından önemliydi. Bu hafta da Trabzon'a gidip oyunumuzu sergileyip oradan alabildiğimizi almaya çalışacağız." diye konuştu.

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