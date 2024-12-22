Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü
Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü.
Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü.
Bir helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı.
Helikopter daha sonra boş alana düştü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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