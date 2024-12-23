Muğla'da evinde makak ve vervet maymunu besleyen kişiye 10 bin lira ceza

Yapılan denetimlerde evde beslenen makak ve vervet maymununa ekiplerce el konuldu.

Karabörtlen Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişiye ait evde yasa dışı yaban hayvanı bulundurulduğu ihbarı üzerine Karabörtlen Jandarma Karakol Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şefliği ekiplerince denetim yapıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde evinde makak ve vervet maymunu besleyen yabancı uyruklu kişiye 10 bin lira ceza kesildi, hayvanlar korumaya alındı.

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