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        Muğla'da evinde makak ve vervet maymunu besleyen kişiye 10 bin lira ceza

        Muğla'nın Ula ilçesinde evinde makak ve vervet maymunu besleyen yabancı uyruklu kişiye 10 bin lira ceza kesildi, hayvanlar korumaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:39
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        Muğla'da evinde makak ve vervet maymunu besleyen kişiye 10 bin lira ceza
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        Muğla'nın Ula ilçesinde evinde makak ve vervet maymunu besleyen yabancı uyruklu kişiye 10 bin lira ceza kesildi, hayvanlar korumaya alındı.

        Karabörtlen Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişiye ait evde yasa dışı yaban hayvanı bulundurulduğu ihbarı üzerine Karabörtlen Jandarma Karakol Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şefliği ekiplerince denetim yapıldı.

        Yapılan denetimlerde evde beslenen makak ve vervet maymununa ekiplerce el konuldu.

        Ev sahibi yabancı uyruklu şüpheliye 10 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Yurt dışından kaçak yollarla sokulan, sahiplenilmesi yasak makak ve vervet maymunu korumaya alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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