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        Muğla'da motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde çalıntı motosikletle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:19 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:19
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        Muğla'da motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde çalıntı motosikletle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hisarbaşı Hoca Bedrettin Mahallesi Çorbacı Sokak'ta plakasız motosikletle seyreden 2 kişiyi durdurmak istedi.

        Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheliler, kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan B.K ve İ.M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Plakası sökülmüş motosiklet ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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