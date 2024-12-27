Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da gayrimenkul sektörü temsilcileri altyapıya önem verilmesini istiyor

        Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkan Yardımcısı ve Ege Bölge Başkanı Metin Sığırtmaç, Bodrum ilçesinin altyapısına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:48 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da gayrimenkul sektörü temsilcileri altyapıya önem verilmesini istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkan Yardımcısı ve Ege Bölge Başkanı Metin Sığırtmaç, Bodrum ilçesinin altyapısına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.

        Sığırtmaç, yaptığı açıklamada, Bodrum'da yerel yöneticilerin hükümetle işbirliği yaparak Bodrum Yarımadası'nın altyapısını daha iyi hale getirmesi gerektiğini ifade etti.

        "Bodrum'da yaşamayı arzulayan insanların hayallerinin buraya geldikten sonra yıkıldığını gözlemlemekteyiz." diyen Sığırtmaç, "Bu hayallerin yıkılmaması için burada istenilen çok basit bir altyapı su doğal ihtiyaç." değerlendirmesinde bulundu.

        Sığırtmaç, Kovid-19 salgınından sonra ilçeye ciddi bir göç oluştuğuna da dikkati çekti.

        Gayrimenkul sektöründe hizmet veren kişilerin alanında eğitimli ve donanımlı olması gerektiğini vurgulayan Sığırtmaç, "Gayrimenkul işi profesyonel bir iş. Avrupa'da, ABD'de ve pek çok ülkede gayrimenkul işini yapan kişilerin bir doktor, bir avukat kadar yetkin olduğunu söyleyebiliriz. TEDB, bu işin kanununun çıkması için elinden gelen tüm çalışmaları yapmak için uğraşıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Muğla'da 1520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Muğla'da 1520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Muğla'da orman yangınından etkilenen üreticilere zeytin fidanı dağıtıldı
        Muğla'da orman yangınından etkilenen üreticilere zeytin fidanı dağıtıldı
        BGC'den Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'e "hayırlı olsun" ziyaret...
        BGC'den Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'e "hayırlı olsun" ziyaret...
        Muğla'da motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı
        Muğla'da motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı
        Muğla'da 13 ay önceki cinayeti "çitteki kan" aydınlattı
        Muğla'da 13 ay önceki cinayeti "çitteki kan" aydınlattı
        Yaşadığı barakanın yakınında ölü bulunmuştu; 16 yaşındaki çoban tutuklandı
        Yaşadığı barakanın yakınında ölü bulunmuştu; 16 yaşındaki çoban tutuklandı