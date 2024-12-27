Bodrum'da gayrimenkul sektörü temsilcileri altyapıya önem verilmesini istiyor
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkan Yardımcısı ve Ege Bölge Başkanı Metin Sığırtmaç, Bodrum ilçesinin altyapısına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkan Yardımcısı ve Ege Bölge Başkanı Metin Sığırtmaç, Bodrum ilçesinin altyapısına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.
Sığırtmaç, yaptığı açıklamada, Bodrum'da yerel yöneticilerin hükümetle işbirliği yaparak Bodrum Yarımadası'nın altyapısını daha iyi hale getirmesi gerektiğini ifade etti.
"Bodrum'da yaşamayı arzulayan insanların hayallerinin buraya geldikten sonra yıkıldığını gözlemlemekteyiz." diyen Sığırtmaç, "Bu hayallerin yıkılmaması için burada istenilen çok basit bir altyapı su doğal ihtiyaç." değerlendirmesinde bulundu.
Sığırtmaç, Kovid-19 salgınından sonra ilçeye ciddi bir göç oluştuğuna da dikkati çekti.
Gayrimenkul sektöründe hizmet veren kişilerin alanında eğitimli ve donanımlı olması gerektiğini vurgulayan Sığırtmaç, "Gayrimenkul işi profesyonel bir iş. Avrupa'da, ABD'de ve pek çok ülkede gayrimenkul işini yapan kişilerin bir doktor, bir avukat kadar yetkin olduğunu söyleyebiliriz. TEDB, bu işin kanununun çıkması için elinden gelen tüm çalışmaları yapmak için uğraşıyor." diye konuştu.
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