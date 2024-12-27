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        Bodrum'da yaşayan yabancı uyruklular için yılbaşı etkinliği düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yabancı uyruklular için yılbaşı etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 22:32 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:00
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        Bodrum'da yaşayan yabancı uyruklular için yılbaşı etkinliği düzenlendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yabancı uyruklular için yılbaşı etkinliği yapıldı.

        Bodrum Belediyesince ilçede yerleşik olarak yaşamını sürdüren yabancı uyruklular için Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür Merkezi'nde (Trafo) kokteyl düzenlendi.

        Nostaljik Türkçe ve yabancı müziklerin çalındığı gecede katılımcılara varillerde yakılan ateş etrafında çeşitli ikramlar yapıldı.

        Geceye katılan yabancı uyruklular ve vatandaşlar, çalan canlı müzik eşliğinde gece boyunca eğlenceli dakikalar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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