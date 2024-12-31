Muğla'da "Unutulmaz Kahramanlar Gençlerle Buluşuyor" programı düzenlendi

Milli mücadele ruhunun tazelendiği programda, Muharip Gaziler Mehmet Mandaş, Mustafa Yılancı, Sabaattin Zeynel Tanyel, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Osman Köse Ataman konuşma yaptı.

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