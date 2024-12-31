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        Muğla'da "Unutulmaz Kahramanlar Gençlerle Buluşuyor" programı düzenlendi

        Muğla'nın Datça ilçesinde gaziler ile üniversite öğrencileri buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:59
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        Muğla'da "Unutulmaz Kahramanlar Gençlerle Buluşuyor" programı düzenlendi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde gaziler ile üniversite öğrencileri buluştu.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen "Unutulmaz Kahramanlar Gençlerle Buluşuyor" programı kapsamında, Turgut Reis Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda etkinlik yapıldı.

        Milli mücadele ruhunun tazelendiği programda, Muharip Gaziler Mehmet Mandaş, Mustafa Yılancı, Sabaattin Zeynel Tanyel, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Osman Köse Ataman konuşma yaptı.

        Etkinliğin ilk bölümünde milli mücadelenin önemi anlatıldı, ikinci bölümde ise soru-cevap oturumu gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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