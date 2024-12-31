Bodrum'da öğrenciler süngerciliğin hikayesini "Aksona Mehmet"ten dinledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenciler, süngerciliğin hikayesini "Aksona Mehmet" olarak anılan sünger avcısı Mehmet Baş'tan öğrendi.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu tarafından, "Gelenekten Geleceğe Kurulan Köprü: Bodrum Kültürü" projesi başlatıldı.

Bu kapsamda öğrenciler Bodrum süngerciliğinin "yaşayan efsanesi" olarak bilinen Mehmet Baş'ı okulda misafir etti.

Süngercilik ve mavi sular hakkında söyleşi yapan Mehmet Baş ve oğlu Fatih Baş, öğrencilere antik çağ denizciliğinden günümüz denizciliğine kadar ilgi çekici ve öğretici bilgiler aktardı. Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Müdürü Muzaffer Çakmak, yaptığı açıklamada, projeyle öğrencileri yaşadığı çevreyi tanıtmaya ve kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Çakmak, "Okulda müze, ören yerlerine ziyaretler, Bodrum mandalinası ve zeytin hasadı etkinliklerini gerçekleştirdik. Projemizi Bodrum Mandalin Festivalinde tanıttık. Okulda ebru, seramik, hat gibi geleneksel sanatlarımızı öğrencilerle buluşturduk. Ayrıca okul kütüphanesine halı dokuma tezgahı kurarak öğrencilerin ilmik ilmik halı dokumasını sağlıyoruz." dedi.