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        Muğla'da trafikte tartıştıkları 2 kişiyi darp eden 4 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde trafikte sollama yüzünden tartıştıkları araçtaki 2 kişiyi darp eden 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:20
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        Muğla'da trafikte tartıştıkları 2 kişiyi darp eden 4 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde trafikte sollama yüzünden tartıştıkları araçtaki 2 kişiyi darp eden 4 şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, Yatağan ilçesinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında hatalı sollama yüzünden tartışma çıktı.

        Durdurduğu araçtan inen S.G, D.Ö, T.G. ve B.Ö. diğer araçta bulunan D.A.K. ile H.K'ye fiziksel müdahalede bulundu. İki kişiye sert cisimle de vuran şüpheliler olay yerinden ayrıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.A.K. ile H.K'nin vücutlarında darp izleri ile burun kırığı tespit edildi.

        Çalışma başlatan jandarma ekibi, olaya karıştıkları tespit edilen 4 zanlıyı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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