Muğla'da trafikte tartıştıkları 2 kişiyi darp eden 4 şüpheli tutuklandı

Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.A.K. ile H.K'nin vücutlarında darp izleri ile burun kırığı tespit edildi.

Durdurduğu araçtan inen S.G, D.Ö, T.G. ve B.Ö. diğer araçta bulunan D.A.K. ile H.K'ye fiziksel müdahalede bulundu. İki kişiye sert cisimle de vuran şüpheliler olay yerinden ayrıldı.

İddiaya göre, Yatağan ilçesinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında hatalı sollama yüzünden tartışma çıktı.

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