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        Muğla'daki yılbaşı denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi

        Muğla ve ilçelerinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 72 araç trafikten men edilirken 870 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 19:51 Güncelleme: 01.01.2025 - 19:51
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        Muğla'daki yılbaşı denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi
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        Muğla ve ilçelerinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 72 araç trafikten men edilirken 870 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde il genelinde 19 bin 995 kişinin GBT kontrolünü yaptı. 9 bin 59 araç, 387 iş yeri, 59 metruk bina ve 124 park denetlendi.

        Hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı, kayıp başvurusu yapılan bir kişi bulundu.

        Denetimlerde, 12 kişiye adli ve idari, 6 iş yerine ise cezai işlem uygulandı.

        Bir miktar uyuşturucu, 24 sentetik ecza, 585 litre kaçak içki, 170 litre sahte içki, 37 bin 900 makaron, 180 paket kaçak sigara, 2 tabanca, kesici alet, kuru sıkı tabanca ve şarjörün ele geçirildiği denetimlerde 72 araç trafikten men edildi, 870 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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