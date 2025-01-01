Muğla'daki yılbaşı denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi

Muğla ve ilçelerinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 72 araç trafikten men edilirken 870 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde il genelinde 19 bin 995 kişinin GBT kontrolünü yaptı. 9 bin 59 araç, 387 iş yeri, 59 metruk bina ve 124 park denetlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı, kayıp başvurusu yapılan bir kişi bulundu.