Muğla ve çevresindeki yağış bereketi Bafa Gölü'ne nefes aldırdı

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Milas ile Aydın'ın Söke ilçeleri sınırlarındaki Bafa Gölü'nde yaz aylarında yaşanan kuraklığın ardından tehlikeli şekilde azalan su seviyesinin son yağışlarla tekrar yükseldiği bildirildi.

Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.

Buna bağlı olarak yosun ve balçık birikintilerinden arınmaya başladığı belirtilen doğa harikası gölde doğal yaşamın da yeniden canlanmaya başladığı gözleniyor.

Aralarında nesli tükenme tehdidi altındakilerin de bulunduğu 261 kuş türüne üreme-kışlama ortamı sağlayan ve kuraklık nedeniyle suların yaklaşık 40 metre çekildiği gölün seviyesi yağışlarla yeniden eski haline döndü. Çekilmenin olduğu alanlar da ortadan kalkarak göldeki su seviyesi yükseldi.

Bafa'nın en derin noktasının 21 metreyi bulduğunu belirten Özçelik, göldeki su seviyesinin giren ve çıkan akıma bağlı değiştiğini dile getirdi.

Kurak bölgelerin suyla dolması, Bafa Gölü ve çevresini mesken tutan göçmen kuşlara da yeniden hayat verdi.

Ceyhun Özçelik, kirlilik nedeniyle gölün etrafındaki çeşitli noktalardan kötü kokuların yayıldığını belirterek, "Özellikle yağışların etkisini göstermeye başlamasıyla durumun yavaş yavaş tersine dönmeye başladığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Bafa Gölü'nün bulunduğu bölgeye 8 ila 15 santimetre yağış düştü. Bu durum göl seviyesinin ciddi oranda artmasını sağladı. Buna bağlı olarak göl içerisindeki canlılık ve göçmen kuşların buradaki çeşitliliği arttı." diye konuştu.

Özçelik, Bafa Gölü'nün onlarca kuş türüne ev sahipliği yaptığını, muhteşem bir görüntü ve yapıya sahip olduğunu, bunun gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydetti.

Bu dönemi toparlanma ve rehabilitasyon süreci olarak değerlendirmek gerektiğine dikkati çeken Özçelik, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında durumun tersine dönmemesi için gerekli önlemlerin alınması uyarısında bulundu.

Bu arada milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, "Latmos" olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları'nın gölgesinde ziyaretçilerine eşsiz manzara keyfi sunuyor.

Kuş cenneti göl, balıkçıların yanı sıra foto safari için bölgeye gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da uğrak yerleri arasında bulunuyor.