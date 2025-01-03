Muğla'da eşini öldüren sanık yargılanıyor

Vedat G, boşanma aşamasındaki eşi Neşe G. ile 28 Mart 2024'te Terzialiler Mahallesi'ndeki sokakta karşılaşmış, ikili arasında yaşanan tartışmasının büyümesi üzerine Vedat G. eşine ateş etmişti. Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, Vedat G. ise elindeki silahı polisin ikna çabalarıyla bırakarak gözaltına alınmıştı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Vedat G, cinayeti aldatıldığı için işlediğini öne sürdü. Çocuklarına DNA testi yapılmasını isteyen Vedat G, "Çocuklarımın can güvenliği yok. Çocuklarım ve ailem tehdit ediliyor. Cezam neyse çekmeye razıyım." dedi.

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