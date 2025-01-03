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        Muğla'da eşini öldüren sanık yargılanıyor

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık yargılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:01
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        Muğla'da eşini öldüren sanık yargılanıyor
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık yargılanıyor.

        Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Vedat G. ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

        Vedat G, cinayeti aldatıldığı için işlediğini öne sürdü. Çocuklarına DNA testi yapılmasını isteyen Vedat G, "Çocuklarımın can güvenliği yok. Çocuklarım ve ailem tehdit ediliyor. Cezam neyse çekmeye razıyım." dedi.

        Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Vedat G, boşanma aşamasındaki eşi Neşe G. ile 28 Mart 2024'te Terzialiler Mahallesi'ndeki sokakta karşılaşmış, ikili arasında yaşanan tartışmasının büyümesi üzerine Vedat G. eşine ateş etmişti. Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, Vedat G. ise elindeki silahı polisin ikna çabalarıyla bırakarak gözaltına alınmıştı.

        Vedat G, 29 Mart 2024'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, sanık hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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