Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Seydikemer'de sahipsiz hayvanlar için kar yağan mahallelere mama bırakılıyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlar için mama konuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:56 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydikemer'de sahipsiz hayvanlar için kar yağan mahallelere mama bırakılıyor
        ABONE OL

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlar için mama konuluyor.

        Seydikemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan hayvanlar için çalışma başlattı.

        Ekipler, soğuk havaların etkisini artırdığı günlerde sahipsiz hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara mama bırakıyor.

        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, sahipsiz hayvanlarının aç kalmaması için ekiplerin yüksek rakımlı mahallelerde belirli periyotlarla besleme yapacağını söyledi.

        Uygulamanın tüm ilçe genelinde sürdürüldüğünü belirten Akdenizli, "Çalışma sadece karlı günlerde değil yıl boyunca devam ediyor. Karın yoğun olduğu günlerde ise ekiplerimiz daha fazla mesai yaparak sokak hayvanlarını besliyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürü...
        Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürü...
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, 9 aylık görev sürecini değerlendirdi
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, 9 aylık görev sürecini değerlendirdi
        Muğla'ya geçen yıl 144 kruvaziyerle 248 bin yolcu geldi
        Muğla'ya geçen yıl 144 kruvaziyerle 248 bin yolcu geldi
        Bodrum FK idare etti
        Bodrum FK idare etti
        Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda seramik fırınları bulundu
        Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda seramik fırınları bulundu
        Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı