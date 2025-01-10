Muğla Valisi Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlayan, toplumun haber alma ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan gazetecilerin, demokratik toplumların ayrılmaz bir parçası olduğunu bildirdi.

Gazetecilerin ortaya koyduğu emeğin, toplumun bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi adına büyük bir değer taşıdığını ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Medya ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, internet haberciliği ve sosyal medyanın etkisi giderek artmakta, bu da doğru ve güvenilir habere ulaşmayı her geçen gün daha da karmaşık hale getirmektedir. Böyle bir ortamda, basın mensuplarımızın ilkelere bağlı ve tarafsızlık anlayışıyla yürüttükleri meslekleri, toplum için her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda toplumsal bilinç oluşturulmasında basın mensupları büyük rol oynamaktadır. İlimizde yaşanan orman yangınları gibi kritik süreçlerde basın mensuplarımızın sağduyulu yaklaşımı ve toplumu doğru yönlendirme konusundaki çabaları en güçlü destekçilerimizden biri olmuştur. Bu süreçler, gazetecilik mesleğinin sadece bir haber üretme değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun bir gereği olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

Akbıyık, meslek etik değerlerini gözeterek, gece gündüz demeden çalışan ve toplum yararına önemli bir kamu görevini yerine getiren basın mensuplarının günün kutladı.