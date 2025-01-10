Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Akyarlar Mahallesi'nde H.K'ye ait evde tarihi eserler olduğu bilgisini alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.