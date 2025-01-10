Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde evinde tarihi eserler ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde evinde tarihi eserler ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Akyarlar Mahallesi'nde H.K'ye ait evde tarihi eserler olduğu bilgisini alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada 473 sikke, 135 obje, 128 ok ucu, 75 yüzük, 33 mızrak ucu, 15 gözyaşı şişesi, 2 köşeli çivi, 2 gülle, 2 bilezik, 2 demir çubuk, 2 çaputluk, tüfek barutluğu, pirinç topuzlu obje, 2 kandil, 2 ölçü kaşığı, cam kase, değerli taşlar, 4 sapan taşı, hamam tası ele geçirildi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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