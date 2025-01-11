Bodrum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mumcular Karaova Mahallesi'nde 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aşkın B, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Özel hastaneye kaldırılan Aşkın B, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
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