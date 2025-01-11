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        Bodrum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 16:58 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:58
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        Bodrum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Mumcular Karaova Mahallesi'nde 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aşkın B, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Özel hastaneye kaldırılan Aşkın B, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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