Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yılın ilk toplantısını yaptı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) yılın ilk toplantısı gerçekleştirildi.

FTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Kemal Hıra başkanlığında Likya Salonu'nda yapılan toplantıda gündem maddeleri oybirliğiyle kabul edildi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, toplantıda oda faaliyetleri ve Fethiye Güç Birliği (FGB) şirketinin hesapları hakkında meclis üyelerine sunum yaptı ve meclis üyelerinin yeni yılını kutladı.

Çıralı, FTSO'nun girişimiyle gerçekleştirilecek Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi.