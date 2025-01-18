Muğla'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Plakaları henüz öğrenilemeyen Mustafa K'nin kullandığı minibüs ile Hatice Ç. yönetimindeki otomobil Çaykenarı Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü ve içerisindeki yolcu itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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