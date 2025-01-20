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        Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:45
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        Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

        İncirköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler yayılmadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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