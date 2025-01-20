Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.
İncirköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler yayılmadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
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