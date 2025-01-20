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        Fethiye'de kargo aracı ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kargo aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 18:48 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:56
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        Fethiye'de kargo aracı ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kargo aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Mürsel Ç. idaresindeki 64 ACP 955 plakalı kargo aracı, Çamköy Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, Duygu E. yönetimindeki 48 DE 835 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler dahil, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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