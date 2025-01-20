Fethiye'de kargo aracı ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kargo aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kargo aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Mürsel Ç. idaresindeki 64 ACP 955 plakalı kargo aracı, Çamköy Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, Duygu E. yönetimindeki 48 DE 835 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler dahil, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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