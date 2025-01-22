Bodrum'da denizde hortum oluştu

Öte yandan, hortum sırasında limana bağlı bir feribotun kopan halatının, liman görevlileri ve mürettebatın müdahalesiyle yeniden bağlandığı öğrenildi.

Akşam aralıklarla yağışın etkili olduğu ilçede, Bodrum Limanı'nda hortum meydana geldi. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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