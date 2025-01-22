Bodrum'da denizde hortum oluştu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde hortum oluştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde hortum oluştu.
Akşam aralıklarla yağışın etkili olduğu ilçede, Bodrum Limanı'nda hortum meydana geldi. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan, hortum sırasında limana bağlı bir feribotun kopan halatının, liman görevlileri ve mürettebatın müdahalesiyle yeniden bağlandığı öğrenildi.
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