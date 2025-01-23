Muğla'da Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenler için lokma dağıtıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır dileyen Aras, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için lokma hayrı yaptı.

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