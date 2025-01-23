Muğla'da Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenler için lokma dağıtıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için lokma hayrı yaptı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için lokma hayrı yaptı.
Kurşunlu Camisi'nin bahçesindeki lokma dağıtımında hayatını kaybedenler için dua edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, acıları paylaşmanın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine ifade etti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır dileyen Aras, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.
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