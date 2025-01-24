Sipay Bodrum FK, Enis Bardhi'yi renklerine bağladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Bardhi." ifadelerine yer verdi.

Daha önce İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi kadrosuna dahil etti.

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