Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Sipay Bodrum FK, Enis Bardhi'yi renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK, Trabzonspor'dan ayrılan Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:05 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sipay Bodrum FK, Enis Bardhi'yi renklerine bağladı
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK, Trabzonspor'dan ayrılan Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.

        Ligin 21. haftasında evinde ikas Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Sipay Bodrum Futbol Kulübü, ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi.

        Daha önce İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi kadrosuna dahil etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldin Bardhi." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!

        Benzer Haberler

        Fatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldı
        Fatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldı
        Muğla'da aranan 8 şüpheli yelkenli yatta yakalandı
        Muğla'da aranan 8 şüpheli yelkenli yatta yakalandı
        Bodrum'da zehirlendiği ileri sürülen 4 köpek öldü
        Bodrum'da zehirlendiği ileri sürülen 4 köpek öldü
        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, kütüphanesini Muğla'ya bağışladı
        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, kütüphanesini Muğla'ya bağışladı
        Datça'da Demeter Heykeli'ne zarar verildi
        Datça'da Demeter Heykeli'ne zarar verildi
        Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
        Yunanistan'a kaçarken yakalandılar