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        Datça'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

        Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:15 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:15
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        Datça'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Mesudiye Mahallesi Ovabükü mevkisinde etkili olan yağış nedeniyle, bazı ağaçlar devrildi.

        Sahil kenarındaki yola devrilen bir ağaç nedeniyle ulaşım aksadı.

        Sürücülerin zor anlar yaşadığı yollarda ekipler çalışma yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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