Ressam Oğuz Tığlı'nın cenazesi Datça'da toprağa verildi

Oğuz Tığlı, Datça'nın doğal ve tarihi güzelliklerini resimlerine yansıtırken, aynı zamanda Orta Asya Türk resim sanatının bugünkü nadir temsilcilerinden biri olarak tanınıyordu.

İskele Mahallesi Beri Sitesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Tığlı, dün sabah saatlerinde bakıcısı tarafından ölü bulundu. Cenaze, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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