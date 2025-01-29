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        Fethiye'nin turistik mahallesi Ölüdeniz'e 320 milyon liralık yol yatırımı

        Muğla'da, 320 milyon lira kaynak aktarılan Fethiye ilçesini turistik mahalle Ölüdeniz'e bağlayan yolda asfalt, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:58 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:58
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        Fethiye'nin turistik mahallesi Ölüdeniz'e 320 milyon liralık yol yatırımı
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        Muğla'da, 320 milyon lira kaynak aktarılan Fethiye ilçesini turistik mahalle Ölüdeniz'e bağlayan yolda asfalt, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmasına başlandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmaları yerinde inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce turizmcilere Ölüdeniz yolu için söz verdiklerini söyledi.

        Yol yapımı için 320 milyon lira kaynak aktardıklarını belirten Aras, "Ayrıca 8 milyon lira da su, altyapı ve yağmur suyu giderleri için kullanılacak. Büyükşehir bütçesine göre ciddi kaynak aktarımı sağladık. Yolu prestij projesi olarak görüyoruz. Önceliğimiz yaya ve araç güvenliğidir." dedi.

        Aras, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, turizm sezonu başlamadan önce büyük bir kısmını bitirip yolu açmayı hedeflediklerini aktardı.

        Yetiştirilemezse kasım ayında çalışmalara yeniden başlayarak projeyi tamamlayacaklarını vurgulayan Aras, çalışmaların turizm sezonunu etkilemeyecek şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise geçen yıl bölgelerin altyapısını tamamladıklarını şimdi ise üstyapıya geçtiklerini ifade etti.

        Fethiye ve Ölüdeniz'in önemli turistik yerlerden olduğuna dikkati çeken Karaca, "Milyonlarca turist buraya geliyor ancak atıl yoldan geçiyorlardı. Önümüzdeki dört yıl içinde Fethiye çok daha güzel bir yer olacak ve burada yaşayanlar kendilerini daha mutlu hissedecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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