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        Muğla'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu

        Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:33 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:33
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        Muğla'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu
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        Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Hacı İlyas Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Halil İbrahim Mercan, sandalyede oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede vücudunda bıçaklanma izleri bulunan Mercan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Mercan'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı. Polis, Mercan'ın ölümüyle ilgili B.Ö. isimli kadını suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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