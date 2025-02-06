Yolcu gemisi "Blue Sapphire" ikmal için Marmaris'te

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" ise Albatros Marina'da demirli beklemeye devam ediyor.

Geminin 8 gün limanda kalacağı ve bu sürede yakıt olmak üzere ihtiyaçlarının ikmalini yapacağı belirtildi.

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