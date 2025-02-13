Bodrum'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro ekiplerince, kent merkezi ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi ihlaller konusunda dron destekli denetim yapıldı.

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