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        Muğla'da 6. Datça Badem Çiçeği Festivali başladı

        Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Badem Çiçeği Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:37 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:11
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        Muğla'da 6. Datça Badem Çiçeği Festivali başladı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Badem Çiçeği Festivali başladı.

        Festivalin ilk gününde, kurulan stantlarda el sanatları, yöresel ürün ve ilk hasadı yapılan bademler satışa sunuldu.

        Farklı illerden katılımın olduğu ve 4 gün sürecek festival, doğa, sanat ve eğlence programlarıyla devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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