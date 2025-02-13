Muğla'da 6. Datça Badem Çiçeği Festivali başladı

Farklı illerden katılımın olduğu ve 4 gün sürecek festival, doğa, sanat ve eğlence programlarıyla devam edecek.

Festivalin ilk gününde, kurulan stantlarda el sanatları, yöresel ürün ve ilk hasadı yapılan bademler satışa sunuldu.

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