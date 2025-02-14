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        Muğla'da denizin çekilmesiyle tarihi gümrük binasının temeli ortaya çıktı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı İztuzu sahilinde suların çekilmesiyle tarihi gümrük binasının temeli ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:21
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        Muğla'da denizin çekilmesiyle tarihi gümrük binasının temeli ortaya çıktı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı İztuzu sahilinde suların çekilmesiyle tarihi gümrük binasının temeli ortaya çıktı.

        Ortaca ilçesi İztuzu sahilinde deniz suyu yaklaşık 5 metre çekilirken Köyceğiz Gölü'nü denize bağlayan Dalyan kanalında su seviyesi 40 santim düştü.

        İztuzu plajında suların çekilmesiyle kum tepecikleri oluştu.

        Plajın Boğazağzı mevkisinde yaklaşık 60 yıl önce kullanılan gümrük binasının taş temel duvarları suların çekilmesiyle yüzüne çıktı.

        S.S. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, suların çekilmesinin her yıl belli dönemlerde yaşandığını ancak bu seviyeye düştüğünü görmediğini söyledi.

        Denizin çekilmesiyle tarihi gümrük binasının da ortaya çıktığını belirten Yalılı, "1940 ve 60 yılları arasında orası gümrük muhafaza memurlarının görev yaptığı bir yerdi. Şu an temeli görebiliyoruz. Dalyan'dan Yunanistan, Rodos ve diğer adalara örneğin balık sevkiyatı, başka ürünler de gidiyordu. Eskiden kara yolu yokken bu bölgeye buradan deniz yoluyla sevkiyat vardı." dedi.

        Yallı, önümüzdeki günlerde denizin yükselerek göle akmasını beklediklerini kaydetti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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