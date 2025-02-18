Datça'da bir kişi yağmura rağmen denize girdi

Sahildeki vatandaşlar, ilçede her mevsim ve koşulda keyifli zaman geçirebildiklerini ifade etti.

Kumluk Plajı'nda ise bir kişi yağışlı havaya aldırış etmeden denize girmenin keyfini yaşadı.

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