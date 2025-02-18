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        Datça'da bir kişi yağmura rağmen denize girdi

        Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi yağışa aldırış etmeden denize girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:39 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:39
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        Datça'da bir kişi yağmura rağmen denize girdi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi yağışa aldırış etmeden denize girdi.

        İlçede yağışlı hava yer yer etkisini azaltırken, bazı vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.

        Kumluk Plajı'nda ise bir kişi yağışlı havaya aldırış etmeden denize girmenin keyfini yaşadı.

        Sahildeki vatandaşlar, ilçede her mevsim ve koşulda keyifli zaman geçirebildiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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