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        Fethiye'de pansiyonlarda yapılan denetimde 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki pansiyonlarda 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 23:11 Güncelleme: 19.02.2025 - 23:17
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        Fethiye'de pansiyonlarda yapılan denetimde 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki pansiyonlarda 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

        Pansiyonlarda gerçekleştirilen ve 50 personelin katıldığı denetimlerde, farklı uyruklarda 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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