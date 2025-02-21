Muğla'da 1 milyon 115 bin makaron ele geçirildi

Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Ekipler, Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'nde bir iş yeri ve iki konutta yaptıkları aramada, 1 milyon 115 bin doldurulmuş makaron, 390 karton boş makaron, 2 kompresörlü sigara dolum makinesi, 2 kompresör, 75 kilo kıyılmış tütün, 3 bin kilitli poşet, 200 paket gümrük kaçağı nargile kömürü ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.