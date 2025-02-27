Tayyareci Fethi Bey isminin verildiği Fethiye'de anıldı

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, isminin verildiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde ölümünün 111. yılında törenle anıldı.

Seydikemer Kaymakamı ve Fethiye Kaymakam Vekili Yıldız Büyüker, Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçede ilk hava şehitlerinden Tayyareci Fethi Bey’in isminin yaşatılmasıyla gurur duyduklarını söyledi.

Aziz milletin son 150 yıldır yaşadığı savaşlarda, hain terör saldırılarında şehit düşen nice vatan evladı olduğunu dile getiren Büyüker, "Binlerce şehidin ismi okullar ve kışlalarda yaşamaktadır. Adı bir ilçeye verilen çok az kahraman vardır. Onlardan biri de Tayyareci Fethi Bey’dir. Fethi Bey'in Kahire'ye ulaşmadan kaza sonucu ölümü üzerine Roma İmparatorluğu döneminden beri Meğri olan ilçemizin adı Fethiye olmuştur." dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethi Bey'in ismini kentte yaşatmaktan onur duyduklarını, anısına düzenlenen anma törenini her geçen yıl daha kapsamlı sürdürdüklerini kaydetti.

Törenin ardından Türk Hava Kurumu pilotları, Şehit Fethi Bey posteri ve Türk bayrağıyla uçuş yaptı.

Daha sonra, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK saygı uçuşu gerçekleştirdi. Sahilde çok sayıda kişi, gösteriyi ilgiyle izledi ve cep telefonlarıyla kaydetti.

Törene Dalaman 16. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yusuf Karuk, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Okan Mumcu, Türk Hava Kurumu Genel Başkan Vekili Abdullah Şengönül, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda kent sakini katıldı.