Muğla'da turizm işletmeleriyle yangın tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde sezon öncesi yangın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ortaca Belediyesi ve Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği (DOKTOB) işbirliğinde Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Salonunda yapılan toplantıda işletme yetkililerine itfaiye ve yangın ruhsatı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapılarak işletme yetkililerinin güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu belirtildi.

Toplantıda, işletmelerin çapraz denetimle denetleneceği bildirildi.