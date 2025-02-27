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        Muğla'da turizm işletmeleriyle yangın tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde sezon öncesi yangın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:18 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:26
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        Muğla'da turizm işletmeleriyle yangın tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde sezon öncesi yangın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ortaca Belediyesi ve Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği (DOKTOB) işbirliğinde Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Salonunda yapılan toplantıda işletme yetkililerine itfaiye ve yangın ruhsatı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapılarak işletme yetkililerinin güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu belirtildi.

        Toplantıda, işletmelerin çapraz denetimle denetleneceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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