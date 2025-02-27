Bodrum'da ağacı budamak için çıktığı duvardan düşen kişi öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağacı budamak için çıktığı duvardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağacı budamak için çıktığı duvardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Gümbet Mahallesi'nde A.C, site içindeki bir ağacın budanması için Mehmet Karakaş'tan yardım istedi.
Ağacı budamak için çıktığı yaklaşık 2 metrelik duvardan düşen Karakaş, ağır yaralandı.
Sağlık ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili A.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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