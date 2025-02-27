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        Fethiye'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 23:04 Güncelleme: 27.02.2025 - 23:09
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        Fethiye'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayaköy mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8'i çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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