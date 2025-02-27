Fethiye'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayaköy mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8'i çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

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