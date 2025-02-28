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        Muğla'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:34
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        Muğla'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak 109 numaralı evde çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede ev sakinlerinden Osman Soylu’nun (42) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Soylu’nun cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı anlaşıldı.

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