Muğla'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak 109 numaralı evde çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde yapılan incelemede ev sakinlerinden Osman Soylu’nun (42) hayatını kaybettiği belirlendi.
Soylu’nun cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı anlaşıldı.
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