Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile MSKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

İmzalanan protokol çerçevesinde suça sürüklenen çocuklar için özel faaliyetler düzenlenmesi, bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapılması, ortak projeler ve Ar-Ge faaliyetlerinin başlatılması öngörülüyor.

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