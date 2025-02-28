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        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile MSKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında, hükümlülerin suçtan uzaklaşarak topluma kazandırılmalarını hedefleyen işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:24
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        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile MSKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında, hükümlülerin suçtan uzaklaşarak topluma kazandırılmalarını hedefleyen işbirliği protokolü imzalandı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde düzenlenen törende, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar protokole imza attı.

        İmzalanan protokol çerçevesinde suça sürüklenen çocuklar için özel faaliyetler düzenlenmesi, bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapılması, ortak projeler ve Ar-Ge faaliyetlerinin başlatılması öngörülüyor.

        Ayrıca, denetimli serbestlik personeline yönelik eğitim programları gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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