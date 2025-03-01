Muğla'da motokuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi

Eğitmenler tarafından motokuryelere trafikte takip mesafesi, güvenlik donanımları, temel sürüş teknikleri, virajda bakış açısının önemi, panik fren ve trafiğin okunması konuları anlatıldı.

Proje kapsamında Menteşe ilçesinde motokurye olarak faaliyet gösteren motosiklet sürücüleri ile ekipler biraraya geldi.

Trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motokuryelere eğitim verdi.

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