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        Muğla'da motokuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi

        Trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motokuryelere eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:10
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        Muğla'da motokuryelere güvenli sürüş eğitimi verildi
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        Trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motokuryelere eğitim verdi.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, 2024-2027 Cumhurbaşkanlığı Karayolları Trafik Güvenliği Eylem planı doğrultusunda Muğla'da "KASKOM Kaskınız Güvenceniz" projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında Menteşe ilçesinde motokurye olarak faaliyet gösteren motosiklet sürücüleri ile ekipler biraraya geldi.

        Eğitmenler tarafından motokuryelere trafikte takip mesafesi, güvenlik donanımları, temel sürüş teknikleri, virajda bakış açısının önemi, panik fren ve trafiğin okunması konuları anlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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