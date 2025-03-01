Muğla'da "Enerji Verimliliği Çalıştayı" yapıldı
Muğla'da Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda, sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla enerji verimliliğini artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkin politikalar geliştirmek amacıyla "Enerji Verimliliği Çalıştayı" düzenlendi.
Muğla'da Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda, sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla enerji verimliliğini artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkin politikalar geliştirmek amacıyla "Enerji Verimliliği Çalıştayı" düzenlendi.
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde iki oturum halinde gerçekleşen çalıştayda, belediyelerde enerji verimliliği, şehirlerde enerji yönetimi, halk sağlığı, iklim değişikliği ve kentsel ısı adası, enerji yoksulluğu, yenilenebilir enerjiye adil erişim, enerji verimli mahalleler ve binalar, dijital enerji yönetimi ve sürdürülebilir ulaşım konuları ele alındı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, sağlıklı kentlerin konforlu yaşamın yanı sıra afetlere karşı dirençli ve sürdürülebilir olmasını önemsediklerini söyledi.
Muğla'da depreme dayanıklı altyapı için çalıştıklarını belirten Aras, "Enerji verimliliği çalıştayı sürdürülebilir dirençli kentler oluşturmak için yaptığımız çalışmalarımızdan. Depremler ve volkan patlamaları dışında neredeyse afetlerin tamamı iklim kaynaklı. Açılacak yeni güneş enerji santrallerimiz var, ilçe belediyelerimiz de güneş santralleri için çalışıyor. Hem kendi tesislerinin çatılarına hem de müsait olan yerlere yatırımlar için çalışıyorlar. Muğla bunun için çok uygun." diye konuştu.
Sağlıklı kent yaratmak için iklim kaynaklı afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini anlatan Aras, enerjiyi yaşamın çekirdeği olarak tanımladı.
- "İklim krizi hepimizi tehdit ediyor"
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise çalıştayla yerel yönetimlerle ortak akılla iklim krizlerine çözüm bulmayı amaçladıklarını söyledi.
Sağlıklı Kentler Birliği olarak iki ayda bir kentlerin sağlıklı olması için farklı temalarda toplantı yaptıklarını anlatan Tugay, şöyle konuştu:
"İklim krizi hepimizi tehdit ediyor. Orman yangınları da iklim krizlerinin etkilerinden birisi. Bu çalıştayla üye belediyelerimizle bölgedeki verileri izleyip, Türkiye modernizasyonu çıkarmayı düşünüyoruz. Doğru verilere ulaşıp sağlıklı veriler elde etmek istiyoruz. İklim krizlerinin etkisini azaltmak için bireysel olarak da farkındalığımızın olması gerekiyor. Kamu olarak da karar alma yetkisine sahip kurumların gerçekten planlarını yol haritasını oluşturup bunları uygulaması gerekiyor. Bu toplantıların amacı yerel yönetimlerin ilgili birimleriyle ortak akılla buluşup ortak deneyimlerimizi aktarmak."
İzmir Planlama Ajansı Başkanı ve SKB Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ise bireysel karbon ayak izinin azaltılmasının önemine işaret ederek karbonsuz yaşam için bireysel planlamaların yapılması gerektiğine dikkati çekti.
Sürdürülebilir Şehircilik ve Bina Uzmanı Murat Doğru ise şehirlerde yeşil bina uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemini vurgulayarak "Yeşil binalar emisyon oranlarımızı yüzde 40 azaltabilir. Yeşil çatı uygulamalarını ve yapı normlarını hayata geçirmeliyiz. İklim değişikliği geri dönülemez noktaya geldi. Bu noktada artık eski anlayışla devam edemeyiz" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Cihan Dündar, kent merkezlerinde kentsel ısı adası etkisinin kırsal alanlara göre 4-5 derece daha fazla olduğunu, bu soruna karşı belediyelerin etkin tedbirler alması gerektiğini ifade etti.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.
Katılımcılar, Menteşe Katı Atık Düzenleme Tesisi'ni ziyaret ederek atık yönetimi ve enerji geri dönüşümü konusunda incelemelerde bulundu.
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