Muğla'da "Enerji Verimliliği Çalıştayı" yapıldı

Muğla'da Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda, sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla enerji verimliliğini artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkin politikalar geliştirmek amacıyla "Enerji Verimliliği Çalıştayı" düzenlendi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde iki oturum halinde gerçekleşen çalıştayda, belediyelerde enerji verimliliği, şehirlerde enerji yönetimi, halk sağlığı, iklim değişikliği ve kentsel ısı adası, enerji yoksulluğu, yenilenebilir enerjiye adil erişim, enerji verimli mahalleler ve binalar, dijital enerji yönetimi ve sürdürülebilir ulaşım konuları ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, sağlıklı kentlerin konforlu yaşamın yanı sıra afetlere karşı dirençli ve sürdürülebilir olmasını önemsediklerini söyledi.

Muğla'da depreme dayanıklı altyapı için çalıştıklarını belirten Aras, "Enerji verimliliği çalıştayı sürdürülebilir dirençli kentler oluşturmak için yaptığımız çalışmalarımızdan. Depremler ve volkan patlamaları dışında neredeyse afetlerin tamamı iklim kaynaklı. Açılacak yeni güneş enerji santrallerimiz var, ilçe belediyelerimiz de güneş santralleri için çalışıyor. Hem kendi tesislerinin çatılarına hem de müsait olan yerlere yatırımlar için çalışıyorlar. Muğla bunun için çok uygun." diye konuştu.

Sağlıklı kent yaratmak için iklim kaynaklı afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini anlatan Aras, enerjiyi yaşamın çekirdeği olarak tanımladı.

- "İklim krizi hepimizi tehdit ediyor"

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise çalıştayla yerel yönetimlerle ortak akılla iklim krizlerine çözüm bulmayı amaçladıklarını söyledi.

Sağlıklı Kentler Birliği olarak iki ayda bir kentlerin sağlıklı olması için farklı temalarda toplantı yaptıklarını anlatan Tugay, şöyle konuştu:

"İklim krizi hepimizi tehdit ediyor. Orman yangınları da iklim krizlerinin etkilerinden birisi. Bu çalıştayla üye belediyelerimizle bölgedeki verileri izleyip, Türkiye modernizasyonu çıkarmayı düşünüyoruz. Doğru verilere ulaşıp sağlıklı veriler elde etmek istiyoruz. İklim krizlerinin etkisini azaltmak için bireysel olarak da farkındalığımızın olması gerekiyor. Kamu olarak da karar alma yetkisine sahip kurumların gerçekten planlarını yol haritasını oluşturup bunları uygulaması gerekiyor. Bu toplantıların amacı yerel yönetimlerin ilgili birimleriyle ortak akılla buluşup ortak deneyimlerimizi aktarmak."