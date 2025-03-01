Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 3. ayağı başladı

Altı ayaktan oluşan trofenin üçüncü ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Belarus, Fransa, Letonya, Rusya, Moldova ve Ukrayna'dan 27 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

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