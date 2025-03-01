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        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 3. ayağı başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayak mücadelesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:46 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:46
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        Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 3. ayağı başladı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayak mücadelesi başladı.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Belarus, Fransa, Letonya, Rusya, Moldova ve Ukrayna'dan 27 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

        Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı.

        İlk günde koy içinde üç yarış yapılırken, balonlarını açan yatlar renkli görüntüler oluşturdu.

        Altı ayaktan oluşan trofenin üçüncü ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

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