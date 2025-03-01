Fethiye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 14 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.