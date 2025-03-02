Bodrum'da motoryatta çıkan yangın hasara neden oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motoryatta çıkan yangın hasara yol açtı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motoryatta çıkan yangın hasara yol açtı.
İlçedeki bir marinada demirli motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının sıçrama ihtimali üzerine diğer yatlar marina dışına çekildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucunda motoryatta hasar oluştu.
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