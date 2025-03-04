Muğla Valisi Akbıyık, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu

Muğla Valisi İdris Akbıyık Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle iftar yaptı.

Akyaka Muğla Vakfı tesislerinde eşi Sevim Akbıyık ile huzurevi sakinlerini iftar masasında ağırlayan Vali Akbıyık, onlarla bir süre sohbet etti.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu ifade eden Akbıyık, "Ramazan ayının manevi atmosferinde huzurevinde kalan büyüklerimizle bir arada olmaktan, birlikte iftar yapmaktan mutluyuz." dedi.

Akbıyık, yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinden yararlanılmasını, onlara gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini ifade etti.