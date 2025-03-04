Menteşe'de ramazan ayı boyunca her gün davul çalacak

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 11 yıl aradan sonra ramazan davulu çalınması için belediye meclisinde oy birliğiyle karar alındı.

Menteşe Belediye Meclisinin 2014 yılında aldığı karar doğrultusunda, ilçede ramazan davulu temsili olarak ramazanın ilk günü, 15’inci günü, Kadir Gecesi ve son günü çalınmasına ilişkin karar alınmıştı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılan Menteşe Belediye Meclis Toplantısı'nda ramazan davulunun her gün çalınması için verilen dilekçe görüşüldü.

Yapılan oylama sonucu ramazan davulunun Menteşe’de her gün çalınması oy birliği ile kabul edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 2014 yılında alınmış karar doğrultusunda ramazan ayında sadece 4 gün davul çalınabildiğini hatırlattı.

Son dönemde yerel basında yapılan haberler ve vatandaşlardan gelen istek doğrultusunda konunun belediye meclisine taşındığını belirten Köksal, "Halkımızdan ramazan davulu çalınmasına yönelik ciddi anlamda talepler geldiğini gördük. Muhtarlarımızdan konuyla ilgili görüş aldık. Muhtarlarımızın da hemen hemen hepsi ramazan davulun çalınması yönünde vatandaşlarımızın talepleri olduğuna yönelik görüşlerini bildirdiler. Bize de bunu uygulamak düştü." dedi.

Köksal, ramazan ayının manevi atmosferinde ramazan davulunun anlamlı bir yeri olduğuna dikkati çekerek, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu ve bu nedenle Menteşe'de her gün ramazan davulu çalınacağını ifade etti.