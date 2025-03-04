Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Menteşe'de ramazan ayı boyunca her gün davul çalacak

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 11 yıl aradan sonra ramazan davulu çalınması için belediye meclisinde oy birliğiyle karar alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:15 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menteşe'de ramazan ayı boyunca her gün davul çalacak
        ABONE OL

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 11 yıl aradan sonra ramazan davulu çalınması için belediye meclisinde oy birliğiyle karar alındı.

        Menteşe Belediye Meclisinin 2014 yılında aldığı karar doğrultusunda, ilçede ramazan davulu temsili olarak ramazanın ilk günü, 15’inci günü, Kadir Gecesi ve son günü çalınmasına ilişkin karar alınmıştı.

        Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılan Menteşe Belediye Meclis Toplantısı'nda ramazan davulunun her gün çalınması için verilen dilekçe görüşüldü.

        Yapılan oylama sonucu ramazan davulunun Menteşe’de her gün çalınması oy birliği ile kabul edildi.

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 2014 yılında alınmış karar doğrultusunda ramazan ayında sadece 4 gün davul çalınabildiğini hatırlattı.

        Son dönemde yerel basında yapılan haberler ve vatandaşlardan gelen istek doğrultusunda konunun belediye meclisine taşındığını belirten Köksal, "Halkımızdan ramazan davulu çalınmasına yönelik ciddi anlamda talepler geldiğini gördük. Muhtarlarımızdan konuyla ilgili görüş aldık. Muhtarlarımızın da hemen hemen hepsi ramazan davulun çalınması yönünde vatandaşlarımızın talepleri olduğuna yönelik görüşlerini bildirdiler. Bize de bunu uygulamak düştü." dedi.

        Köksal, ramazan ayının manevi atmosferinde ramazan davulunun anlamlı bir yeri olduğuna dikkati çekerek, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu ve bu nedenle Menteşe'de her gün ramazan davulu çalınacağını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması

        Benzer Haberler

        Muğla'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı
        Muğla'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı
        Muğla Valisi Akbıyık, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
        Muğla Valisi Akbıyık, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
        Fethiye Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı yapıldı
        Fethiye Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı yapıldı
        Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 4 sanığa ağırlaştırılmış mü...
        Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 4 sanığa ağırlaştırılmış mü...
        MSKÜ'nün geliştirdiği daralan oluk zenginleştirme cihazı tescillendi
        MSKÜ'nün geliştirdiği daralan oluk zenginleştirme cihazı tescillendi
        Muğla'da TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başladı
        Muğla'da TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başladı