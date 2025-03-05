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        Gazeteci Sencer Güneşsoy, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı

        Vefat eden gazeteci Sencer Güneşsoy'un cenazesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:29
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        Gazeteci Sencer Güneşsoy, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı
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        Vefat eden gazeteci Sencer Güneşsoy'un cenazesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

        Hayatını 3 Mart'ta kaybeden 82 yaşındaki Güneşsoy için Armutalan Mahallesi'ndeki Armutalan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Güneşsoy'un ailesi, yakınları ve gazeteci dostları ile çok sayıda kişi katıldı.

        Sencer Güneşsoy'un cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Ankara Fenerbahçeliler Derneği Onursal Başkanı da olan Güneşsoy, aynı zamanda Ankara Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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