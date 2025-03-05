Gazeteci Sencer Güneşsoy, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden gazeteci Sencer Güneşsoy'un cenazesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi.
Vefat eden gazeteci Sencer Güneşsoy'un cenazesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi.
Hayatını 3 Mart'ta kaybeden 82 yaşındaki Güneşsoy için Armutalan Mahallesi'ndeki Armutalan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Güneşsoy'un ailesi, yakınları ve gazeteci dostları ile çok sayıda kişi katıldı.
Sencer Güneşsoy'un cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ankara Fenerbahçeliler Derneği Onursal Başkanı da olan Güneşsoy, aynı zamanda Ankara Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.
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